CI aprova nome de Vicente Vitagliano para viaduto em São José do Rio Preto

A Comissão de Infraestrutura do Senado (CI) aprovou nesta terça-feira (25) o projeto de lei que dá o nome de Vicente Vitagliano ao viaduto localizado no Km 72,8 da rodovia BR-153, na cidade de São José do Rio Preto (SP). Se não houver recurso para votação no Plenário do Senado, o texto seguirá diretamente para a sanção do presidente da República.

Esse projeto de lei ( PL 768/2019 ), que teve origem na Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável do senador Jayme Campos (União-MT).

O senador destaca em seu relatório que Vicente Vitagliano foi um empresário do setor cafeeiro que chegou ao Brasil em 1900. Jayme Campos também ressalta que o empresário faleceu em 1972 e que, em 2016, "sua família doou ao município, sem custos, cerca de 33 mil metros quadrados de terras para a implementação de uma estrutura" que viabilizou a construção do viaduto.

O parecer de Jayme Campos foi lido na Comissão de Infraestrutura (CI) pelo senador Laércio Oliveira (PP-SE).

Homenagem

Também foi aprovado na CI, nesta terça, o projeto de lei que dá o nome de Passarela Bruno Santos Bacci à passarela de pedestres construída sobre a Rodovia Fernão Dias, a BR-381, localizada na cidade de Atibaia, no estado de São Paulo. Esse projeto ( PL 6.154/2023 ), proveniente da Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável do senador Zequinha Marinho (Podemos-PA). Como foi aprovado em caráter final, a matéria agora segue para sanção presidencial.

A proposta é uma homenagem a Bruno Santos Bacci, que faleceu ao ser atropelado por um veículo quando tentava atravessar a Rodovia Fernão Dias. Ele tinha 13 anos de idade.