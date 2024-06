Cultivo de algas pode ser tema de audiência pública na CRA

Com vários usos na agricultura e indústria, alga Kappaphycus alvarezii pode ser cultivada em regiões costeiras - Foto: Epagri

Em reunião agendada para esta terça-feira (25), às 11h, a Comissão de Agricultura (CRA) votará requerimento de audiência pública sobre o potencial do cultivo da algaKappaphycus alvareziino Brasil. Em seu requerimento ( REQ 17/2024 — CRA ), o senador Jorge Seif (PL-SC) argumenta que a espécie vegetal é usada como bioinsumo da agricultura, na alimentação animal, na indústria e na fixação de carbono, constituindo “oportunidade única” para a economia e o meio ambiente do país.

“Acreditamos que aKappaphycus alvareziitem potencial para se tornar um importante motor de desenvolvimento para as regiões costeiras do Brasil, contribuindo para a geração de renda, a preservação do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida das comunidades”, acrescenta o senador.

Seif sugere convidar para o debate Danielle de Bem Luiz, chefe-geral da Embrapa Pesca e Aquicultura; Valeria Gress Gelli, pesquisadora do Instituto de Pesca de São Paulo; Alex Alves dos Santos, pesquisador da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri); David Vilas Boas de Campos, pesquisador da Embrapa Solos; e Leonardo Cabral Costa, membro da Câmara Setorial da Maricultura da Secretaria de Agricultura de Santa Catarina.