Sessão especial destaca trabalho social da Igreja Fonte da Vida

Em sessão especial do Senado pelos 30 anos da Igreja Fonte da Vida nesta sexta-feira (21), oradores destacaram as ações sociais e o perfil acolhedor da igreja.A Fonte da Vida é uma igreja pentecostal fundada em 1994, em Goiânia, pelo casal César Augusto Machado de Sousa e Rúbia de Sousa. Seus primeiros trabalhos, segundo o senador Jorge Kajuru (PSB-GO), foram o acolhimento e a evangelização de crianças em situação de rua.

Hoje a igreja tem mais de 800 templos no Brasil e em países da América do Sul, América do Norte, Europa e África e também possui o Sistema Fonte de Comunicação, composto pela Fonte TV, Fonte FM e por meio do canal 584 na SKY TV, além des redes digitais pela internet.

A homenagem atende a requerimento ( RQS 388/2024 ) aprovado em Plenário em 29 de maio.O autor do requerimento, Kajuru —que presidiu a sessão especial —,avaliou que a homenagem é a maior já feita pelo Senado ao público evangélico.Ele associou a obra social da Fonte da Vida ao exemplo de Martinho Lutero, iniciador da Reforma Protestante, e salientou que o amor ao próximo e o amor a Deus têm movido a humanidade e inspiraram o Estado democrático de direito.

— Lutero deixou uma mensagem bem clara: para ser bom, não basta ser religioso; precisa praticar o bem. Disso deriva a vocação social da Igreja Fonte da Vida. Ser bom sem praticar o bem, além de não beneficiar ninguém, não forma o espírito altruísta que tanto valorizamos nas igrejas cristãs.

Asenadora Damares Alves (Republicanos-DF) elogiou a integridade dos líderes da igreja e lembrou que, no tempo em que morava no interior de São Paulo, as igrejas evangélicas já voltavam os olhos para Goiânia e as realizações da Fonte da Vida.

— Eles nos influenciaram no trabalho de assistência social no Brasil, eles nos influenciaram com um Evangelho com uma cosmovisão, vendo o homem de forma integral, eles nos influenciaram com suas ações.

Por sua vez, o senador Izalci Lucas (PL-DF) cumprimentou a Fonte da Vida pelo apoio material e espiritual às vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul e saudou a missão da igreja de “lutar e orientar”.

— Crianças, jovens e adultos têm na Fonte da Vida a ajuda, o acalento e o futuro.

Fundador da igreja, oapóstolo César de Sousa homenageou todos os pastores e bispos presentes. Ele definiu a Fonte da Vida como uma igreja acolhedora e profética, pacificadora e instrumento da cura e da restauração de Jesus.

— Digo […]: deixe seu diploma, deixe seus bens, deixe seu título de celebridade na porta. Aqui todos nós somos iguais; somos uma só família que depende de Deus todo-poderoso.

A bispa Rúbia de Sousa,cofundadora da Fonte da Vida,destacou o trabalho com crianças e adolescentes, iniciado ainda antes da fundação da igreja, e seu empenho em levar ajuda ao Brasil e ao exterior.

— Somos simplesmente canais do amor de Deus. Sem a graça de Deus sobre a nossa vida, não teríamos condição para tudo isso.

Também oex-deputado Fábio Sousa, pastor da igreja,definiuque a Fonte da Vida faz parte da história do Brasil nas últimas três décadas; O deputado distrital Joaquim Roriz Neto (PL-DF) deu seu testemunho de livramento do alcoolismo, uma “segunda chance” que atribuiu à ação da Fonte da Vida;e overeador de Goiânia Dr. Gian destacou a missão de “justiça e ética” da igreja.

Autor do requerimento para a sessão, Kajuru lembrou Martinho Lutero e destacou o trabalho social da igreja - Foto: Pedro França/Agência Senado