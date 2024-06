CAS analisa indicação de Samara Carneiro para Ouvidoria da Anvisa

Samara Furtado Carneiro é servidora da Secretaria de Saúde do DF e atuou no Programa Nacional de Imunizações - Foto: Renato Araújo/Câmara dos Deputados

Na terça-feira (25), a Comissão de Assuntos Sociais (CAS) começa a analisar a indicação de Samara Furtado Carneiro para o cargo de ouvidora da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Na reunião, marcada para as 10h, o senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) apresentará o relatório sobre a indicação da Presidência da República ( MSF 10/2024 ) e será concedida vista coletiva aos membros do colegiado. A previsão é que a sabatina ocorra na semana seguinte.

Samara Furtado Carneiro é servidora de carreira da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal há cerca de 20 anos. Em sua trajetória, exerceu diversas funções na pasta. Também trabalhou no Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde, onde ocupou o cargo de coordenadora geral do Programa, em 2022.

Entre as atribuições do ouvidor, estão avaliar a política de atendimento ao usuário da Anvisa e acompanhar o processo interno de apuração de denúncias e reclamações contra a atuação da agência.

Se a indicação for aprovada pelo Senado, Samara Carneiro poderá assumir a função por três anos.