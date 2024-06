Câmara anuncia vencedores de 2025 do Prêmio Brasil Mais Inclusão Deputada Amália Barros

A Câmara dos Deputados anunciou nesta quarta-feira (19) os vencedores das duas categorias do Prêmio Brasil Mais Inclusão Deputada Amália Barros 2024. O prêmio anual, organizado pela Segunda-Secretaria da Câmara, reconhece o trabalho de entes públicos e privados e de personalidades que se destacaram na promoção da inclusão de pessoas com deficiência ou por suas histórias de vida e superação.

Serão premiados com diplomas de menção honrosa, em solenidade no dia 27 de novembro:

Categoria Mérito Darci Barbosa

(dedicada a personalidades e entes federados)

Daniel Grossi Marconi - Barretos (SP)

Maria de Fátima Rodrigues Carvalho - Goiânia (GO)

Paola Antonini França Costa - Belo Horizonte (MG)

Telma Nantes de Matos - Campo Grande (MS)

Vanessa Luiza Romanelli Tavares - São Paulo (SP)

Categoria Mérito João Ribas

(destinada a empresas e entidades)

Associação Niteroiense dos Deficientes Físicos (Andef) – Niterói (RJ)

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE/RJ) - Rio de Janeiro (RJ)

Casa de Maria - Belo Horizonte (MG)

Centro de Ed. Física e Desportos - Rio de Janeiro (RJ)

Instituto Amália Barros - Brasília (DF)

As indicações são feitas por deputados e senadores. Nesta edição, a categoria "Mérito João Ribas" permitiu também a autoindicação. A escolha dos premiados é feita por membros da Mesa Diretora, titulares da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e um representante de cada partido político com assento na Câmara.

Quem foi Amália Barros

Vice-presidente do PL Mulher Nacional, paulista de Mogi Mirim e formada em jornalismo, Amália Barros lutava por pautas relativas à toxoplasmose e à visibilidade de pessoas monoculares. Ela perdeu a visão do olho esquerdo aos 20 anos por causa da doença e, após passar por 15 cirurgias, teve que remover o olho e usar uma prótese ocular.



A deputada morreu no dia 11 de maio deste ano . Em homenagem a ela, a Câmara dos Deputados deu o nome da parlamentar ao prêmio .