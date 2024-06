Câmara analisa pedidos de urgência para propostas; acompanhe

A Câmara dos Deputados começou a Ordem do Dia da sessão deliberativa do Plenário e analisa agora requerimentos de urgência para propostas. Entre elas, a Mensagem 202/24, que contém o protocolo entre o Brasil e a Organização Mundial do Turismo (OMT) referente à contribuição financeira anual do País à organização em razão da abertura do escritório regional para as Américas.

As propostas que recebem urgência podem ser votadas diretamente no Plenário, sem passar antes pelas comissões.

