Comissão debate combate à exploração e abuso sexual de vulneráveis no Norte do Brasil

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados promove nesta quarta-feira (19) audiência pública sobre o combate à exploração e abuso sexual de vulneráveis no Norte do Brasil.

O debate será realizado às 16h30, no plenário 6.

De acordo com a deputada Silvia Waiãpi (PL-AP), que propôs a realização do debate, a questão é urgente diante das crescentes denúncias de exploração e abuso sexual, particularmente em áreas remotas e desprotegidas como a Ilha do Marajó. Segundo a parlamentar, a escolha de concentrar esforços nos estados da região Norte do Brasil visa alcançar diretamente às áreas mais afetadas e com altos índices de vulnerabilidade.

"Essas regiões, muitas vezes marcadas por limitações em infraestrutura, acesso à educação e serviços de proteção social, são terrenos férteis para a perpetuação do ciclo de violência e exploração sexual", destaca.

O objetivo é, segundo Silvia Waiãpi, identificar soluções práticas que possam ser implementadas com o apoio de políticas públicas efetivas, proporcionando proteção e assistência às vítimas e prevenindo futuros crimes.