Audiência na Câmara debate uso de energia nuclear no Brasil e no mundo

A Comissão de Minas e Energia e a Comissão Especial de Transição Energética da Câmara dos Deputados promovem nesta quarta-feira (19) audiência pública sobre a importância da energia nuclear no cenário global.

O debate atende a pedido dos deputados Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) e Julio Lopes (PP-RJ) e será realizado a partir das 14 horas no plenário 14.

Arnaldo Jardim, que é presidente da Comissão de Transição Energética, afirma que os riscos de acidentes radioativos, o complexo manuseio dos rejeitos tóxicos e os elevados custos de investimentos são os principais desafios para a geração de energia nuclear.

"Entretanto, as crises climática e energética, que estão fomentando investimentos em fontes de energias seguras, limpas e sustentáveis, trouxeram a energia nuclear de volta ao centro do debate", explica.

O Brasil tem duas usinas de energia nuclear: Angra 1 e Angra 2, localizadas no município de Angra dos Reis (RJ). Elas são responsáveis pela produção, de aproximadamente, 3% do total da energia gerada no País.

"A retomada do interesse pela energia nuclear representa não apenas um avanço tecnológico, mas também uma oportunidade para repensar e fortalecer as políticas energéticas em nível nacional e internacional", afirma Julio Lopes.