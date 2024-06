Câmara anuncia vencedores do Prêmio Paulo Gustavo 2024

A Câmara dos Deputados anunciou na quinta-feira (13) os agraciados deste ano do Prêmio Paulo Gustavo. A iniciativa visa condecorar anualmente até cinco artistas, personalidades, grupos, organizações ou iniciativas por suas contribuições à cultura brasileira por intermédio do humor e da comédia, incluídas as artes circenses e as formas de comicidade popular.

Os escolhidos deste são:

· Antônio Carlos Bernardes Gomes (Mussum) – in memoriam

· Julieta Hernández (Palhaça Jujuba) – in memoriam

· Ziraldo – in memoriam

· Nathalia Ponto Cruz, atriz e roteirista

· Paulo Vieira, humorista e apresentador

A escolha dos agraciados foi feita, por voto secreto, pelo Conselho Deliberativo do prêmio, composto pela 2ª secretária da Câmara, deputada Maria do Rosário (PT-RS) e pelos integrantes da Comissão de Cultura.

O prêmio consiste em um diploma de menção honrosa e será concedido aos agraciados pelo presidente da Comissão de Cultura, deputado Aliel Machado (PV-PR), e pela 2ª secretária.

Solenidade de entrega

A cerimônia de premiação está marcada para o dia 5 de novembro, às 14 horas, no Salão Nobre.

Quem foi Paulo Gustavo

Paulo Gustavo (1978-2021) foi um ator e roteirista brasileiro que ficou conhecido por seus trabalhos de humor no teatro, na televisão e no cinema. Nascido em Niterói (RJ), em 1978, ele começou sua carreira artística em 2005, quando estreou seu 1º espetáculo solo, “Minha Mãe é uma Peça”. A peça se tornou um sucesso imediato, e o artista passou a ser reconhecido como um dos principais nomes do humor brasileiro.

Ele morreu em 4 de maio de 2021, aos 42 anos, vítima da Covid-19.