Publicada lei que batiza como Eliseu Resende rodovia federal em Minas Gerais

Foi publicada no Diário Oficial da União, nesta quinta-feira (21), a Lei 14.686 , que dá o nome de Rodovia Eliseu Resende ao trecho da estrada BR-262 localizado no estado de Minas Gerais, da divisa com São Paulo até a divisa com Espírito Santo.

A lei teve origem no PLS 602/2011 , apresentado pelo então senador Clésio Andrade, que havia assumido após a morte do senador Eliseu Resende em 2 de janeiro de 2011, aos 81 anos.

Nascido em Oliveira, cidade na região Centro-Oeste de Minas, Eliseu Resende era graduado em Engenharia, com mestrado e doutorado em Ciências Matemáticas pela Universidade de Nova York.

Quando faleceu, estava no seu primeiro mandato no Senado (2007/2015), após três eleições consecutivas para a Câmara dos Deputados , de 1995 a 2006. Foi também ministro dos Transportes entre 1979 e 1982 e ministro da Fazenda em 1993, além de diretor de Furnas.

No Senado, foi vice-presidente da Comissão de Infraestrutura (CI) e teve atuação destacada nas comissões de Meio Ambiente (CMA); de Direitos Humanos (CDH) e de Assuntos Econômicos (CAE).

Em um de seus últimos discursos no Senado, em 2010, Eliseu Resende participou da homenagem do Congresso aos 100 anos de nascimento de Tancredo Neves .