Comissão discute contribuições da Força Aérea para o desenvolvimento tecnológico do País

A Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados discute na quarta-feira (27) as contribuições dos projetos estratégicos da Força Aérea Brasileira (FAB) para o desenvolvimento científico e tecnológico do País. A reunião ocorrerá no plenário 13, às 9h30.

A deputada Luisa Canziani (PSD-PR) afirma que a FAB é pioneira na adoção de tecnologias avançadas em áreas como desenvolvimento de aeronaves, sistemas de comunicação, sensoriamento remoto e logística.

"A cooperação entre os setores público e privado em projetos desenvolvidos pela FAB estimula a inovação, cria empregos qualificados e fomenta o desenvolvimento científico", diz a parlamentar.

Ela destaca ainda a importância da Força Aérea na formação de profissionais qualificados. "Um exemplo notável do comprometimento com a inovação é o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, uma das instituições de ensino mais renomadas do País."

O presidente da Comissão Coordenadora do Programa Aeronave de Combate da Aeronáutica, major-brigadeiro do ar Antonio Luiz Godoy Soares Mioni Rodrigues, participará da audiência na condição de palestrante.