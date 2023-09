Comissão debate preços e prestação dos serviços de transporte aéreo

Assunto será discutido com representantes do governo e das companhias aéreas - (Foto: kasto/DepositPhotos)

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados promove audiência pública na terça-feira (26) sobre os preços e a prestação dos serviços de transporte aéreo. O debate atende a requerimentos dos deputados Juninho do Pneu (União-RJ) e Neto Carletto (PP-BA). Eles querem discutir o assunto com representantes do governo e das companhias aéreas.

Para Juninho do Pneu, é importante avaliar a prestação dos serviços e resguardar os usuários. "A audiência pública irá tratar da necessidade de melhorias para o transporte de passageiros aéreo no Brasil, em que a proteção do consumidor é fundamental para assegurar os direitos da população", diz.

Já Neto Carletto quer discutir o aumento dos preços das passagens aéreas. "Especialmente após a pandemia, verificam-se movimentos expressivos de alta de preços. É preciso saber se isso é um comportamento eventual, passageiro, fruto da instabilidade e das perdas dos anos recentes, ou se é uma tendência de longo prazo", afirma.

A audiência está marcada para as 16 horas, em local a ser definido.

