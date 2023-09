Carlos Viana defende impenhorabilidade de salários e critica decisão do STJ

O senador Carlos Viana (Podemos-MG) pediu o apoio dos colegas a um projeto de lei, de autoria dele, que determina que salários, soldos, vencimentos e toda e qualquer forma de ganho laboral que venha de autônomo ou pessoa que tenha carteira assinada não pode ser penhorado pela Justiça ( PL 4.386/2023 ). Em pronunciamento no Plenário na quarta-feira (20), o parlamentar criticou decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que estabelece que os salários das pessoas que têm dívidas “não são totalmente impenhoráveis”.

— A Constituição diz que há uma proteção ao salário, que o que ela ganha não pode ser penhorado, mas o STJ falou que não, que não é assim, parte do que é o salário para sobrevivência não pode, mas o resto pode ser penhorado. Mas o que está escrito na lei? O que está escrito é que não pode, mas lá o entendimento foi diferente.

Viana afirmou que é preciso reestabelecer o equilíbrio entre o Judiciário e o Legislativo e condenou a invasão de competência do Congresso Nacional. O senador também criticou julgamentos recentes do Supremo Tribunal Federal (STF), como o marco temporal de terras indígenas e a questão do aborto.

— Nesses últimos anos, as decisões estão sendo tomadas na caneta de quem não foi eleito para poder legislar, e nós precisamos reagir, porque deixamos que a situação chegasse a um ponto que hoje começa a deixar até o questionamento sobre a necessidade do Parlamento. Se é para um grupo resolver sozinho, então para que se ter aqui 81 senadores e 513 deputados?