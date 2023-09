Comissão promove debate sobre educação inclusiva

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados debate nesta terça-feira (26) a educação inclusiva e as medidas previstas no projeto de lei (PL) 3035/20, que institui a Política de Educação Especial e Inclusiva, e tem regime de urgência para votação em Plenário.

"Uma audiência pública sobre educação inclusiva é uma ferramenta valiosa para discutir, promover e avançar em direção a um sistema educacional mais igualitário, acessível e voltado para as necessidades de todos os alunos", afirma o autor da proposta, deputado Duarte Jr. (PSB-MA).

O parlamentar espera, com o debate, dar espaço para diversas vozes sejam ouvidas, identificar desafios e oportunidades, e fortalecer o compromisso com a construção de uma sociedade mais inclusiva e justa.

O debate será realizado às 9 horas, no plenário 13.