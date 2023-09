Comissão vai ouvir ministro dos Direitos Humanos sobre fala considerada "ameaçadora"

Evair Vieira de Melo é o autor do requerimento para cobrar explicações do ministro - (Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle vai realizar na próxima terça-feira (26) audiência pública com o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida.

Confira a pauta da reunião, que está marcada para as 14 horas, no plenário 9.

O autor do requerimento para a realização da audiência é o deputado Evair Vieira de Melo (PP-ES). Ele quer cobrar do ministro "esclarecimentos" sobre trecho de seu discurso proferido durante o lançamento do Relatório de Recomendações para o Enfrentamento ao Discurso de Ódio e ao Extremismo no Brasil, ocorrido em julho.

Na ocasião, o ministro teria feito a seguinte declaração, conforme a justificativa do deputado:

“Nós não temos um dia de paz. Por exemplo, nas últimas semanas, vimos pessoas com mandato, enfim, destilando ódio e que [isso é] algo que nós vamos ter que tomar algum tipo de providência. Não tenho dúvida de que a estabilidade, não apenas da democracia no Brasil, mas da República, ela vai depender da nossa capacidade de reagir à altura contra esses arautos do caos, do desespero e do ódio. Não tenham dúvida [...] que os adversários da democracia e da República também [...] não terão um dia de paz”.

Vieira de Melo considerou essa declaração "preocupante" e quer explicações do ministro "tendo em vista a admoestação ameaçadora contra a paz dos pretensos adversários da democracia e da República".