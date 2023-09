Regulamentação do VAR: comissão vai ouvir CBF e árbitros afastados

A Comissão de Esporte (CEsp) fará, em data ainda a ser definida, uma audiência pública para debater um projeto de lei que cria o Programa de Transparência dos Árbitros Assistentes de Vídeos e dos Áudios no futebol brasileiro ( PL5.926/2019 ). O projeto prevêa divulgação instantânea de vídeos e áudios do VAR (Video Assistant Referee, na sigla em inglês),sistema de apoio para árbitros de partidas de futebol.

De iniciativa do senador Carlos Portinho (PL-RJ), que é relator do projeto, o requerimento para a audiência foi aprovado pela CEsp na reunião desta quarta-feira (20). Serão chamados para a audiência, entre outros, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, e representantes do Ministério do Esporte e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Também serão convidados os árbitros envolvidos na partida Corinthians 4 X 4 Grêmio, ocorrida na segunda-feira (18).

Todos os árbitros que atuaram no jogo foram temporariamente afastados pela CBF, pois a entidade chegou à conclusão que erraram ao, nos minutos finais da partida, não terem assinalado um pênalti para o Grêmio. A imagem de um jogador desviando uma jogada de ataque com a mão foi captada pelas câmeras. Mas o VAR (arbitragem de vídeo) acionou o árbitro de campo, Wilton Sampaio, que optou por não marcar a penalidade máxima.

Além de Sampaio, devem ser chamados os árbitros de vídeo que atuaram em Corinthians 4 X 4 Grêmio. São elesEmerson Ferreira, Johnny Barros de Oliveira e Michel Patrick Guimarães. Também será convidado Wilson Luiz Seneme, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF.

De autoria do senador Nelsinho Trad (PSD-MS), o PL 5.926/2019 determina aobrigatoriedade de disponibilização, para todos os veículos de comunicação que estiverem transmitindo os jogos ao vivo, dos vídeos e áudios da comunicação entre os árbitros e os árbitros assistentes de vídeo.