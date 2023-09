Chico Rodrigues critica STF por pautar a descriminalização do aborto

O senador Chico Rodrigues (PSB-RR) criticou nesta quarta-feira (20) o Supremo Tribunal Federal (STF) depois que a presidente da corte, ministraRosaWeber, marcoupara a próxima sexta-feira (22) o julgamento da ação movida pelo PSOL que trata da descriminalização do aborto até a 12ª semana da gravidez.Na opinião do senador, trata-se de mais uma interferência direta do STF no Poder Legislativo, fato que ele ressaltou estar se tornando cada vez mais comum em diversas questões de interesse nacional.

— Legalizar o aborto, por decisão judicial, por decisão de agentes públicos não eleitos, que não receberam delegação do eleitorado brasileiro para legislar em seu nome causará muita revolta na sociedade brasileira! O povo brasileiro verá nisso uma traição a seus mais caros sentimentos de justiça e dignidade. Isso é minar a confiança nas instituições democráticas!— protestou o parlamentar em pronunciamento no Plenário

O senador argumentou que os defensores do aborto tentam desumanizar os nascituros, ao negar-lhes o status de pessoas, comparando-os a meras partes do corpo da mãe. Ele enfatizou a importância da vida humana e suas raízes religiosas, defendendo que a vida é uma inspiração divina.

— Não posso aceitar que o aborto induzido e voluntário seja descriminalizado no Brasil por mera provocação de um partido político, de representação aqui no Congresso Nacional, a ser sancionada por maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, com base em princípios gerais do direito que são interpretados com viés inaceitável aos princípios defendidos pela maioria da população brasileira. Estejamos à altura de defender a vida desses inocentes, bem como nossas prerrogativas de legisladores, antes que soframos, perante os olhos do povo, uma desmoralização, que pode ter consequências desastrosas — alertou.