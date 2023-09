É preciso promover o desenvolvimento dos moradores da região Amazônica, diz Confúcio

O senador Confúcio Moura (MDB-RO) afirmou em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (20) que a Amazônia é a região com maior desigualdade no país, tendo os piores indicadores econômicos e sociais do Brasil. Confúcio destacou que é precisopromover o desenvolvimento dos moradores da região e ressaltou quemuitas universidades do Norte têm estudado sobre a desigualdade de renda e a questão ambiental.

— O maior inimigo do meio ambiente é a pobreza. Na pobreza realmente não tem como não se usar os recursos naturais para a sobrevivência. Então, é necessário realmente um aprofundamento desses estudos, o investimento maciço nessa região, de tal forma que a gente possa sair dessa situação de tanta desigualdade, de tanta inferioridade econômica, de tanta pobreza que nós temos no interior do Amazonas, de Rondônia, do Acre. E os estados da Amazônia têm feito esse trabalho, embora não consigam realmente alavancar o desenvolvimento como se deve.

Confúcio destacou que o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, visitou o Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA), em Manaus, e assinouum contrato de gestão que transforma a instituição em uma organização social gerida pela FundaçãoUniversitas de Estudos Amazônicos (FUEA). Segundo o senador, o centro foi criado há 20 anos e já poderia estar em “outro patamar” em termos de pesquisa e orientação às comunidades.

— O CBA tem que ter essa concepção de ser a Embrapa [Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária], que foi tão boa para o cerrado. Tem que ser a Embrapa [...] do Norte brasileiro, para a gente fazer pesquisas mesmo, sérias, e encaminhar realmente a qualidade dos produtos da Amazônia, para serem vendidos, não assim, toscamente, artesanatos feitos na unha, na mão, por conhecimentos de pai para filho, mas a gente precisa de um Sebrae também lá dentro, um Sebrae para orientar as comunidades, para treinar, para capacitar— argumentou.