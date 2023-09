Lançada no Congresso a Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Fretadores

Lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do Fretadores - (Foto: Divulgação)

Foi lançada na terça-feira (19) a Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Fretadores (FrenFret). No lançamento da frente, o deputado Bacelar (PV-BA), que preside a Frente, informou que pretende pedir a revogação de decreto que estabeleceu o chamado Circuito Fechado, regra que obriga as empresas, em viagens de ônibus fretados, a transportem o mesmo grupo de passageiros no trajeto de ida e de volta.

Segundo o parlamentar, desde o começo deste ano, mais de 12 empresas de fretamento que trabalham com plataformas tecnológicas foram impedidas de atuar e outras 60 ainda estão ameaçadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que alega o descumprimento do Circuito Fechado em suas decisões.

“Não podemos, em pleno século 21, aceitar que um ônibus leve um grupo de turistas até o Porto de Santos, por exemplo, e precise esperar 10 ou 15 dias parado e sem aferir qualquer renda para só então retornar ao ponto de partida", afirma o deputado.