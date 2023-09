Vai à CAE incentivo a empresa aérea que doar passagens a atletas em formação

Projeto estimula participação de atletas olímpicos e paralímpicos nas competições, defende Romário, relator do texto - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

A Comissão do Esporte (CEsp) aprovou nesta quarta-feira (20) um projeto de lei que dá prioridade de acesso a recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC) a empresas de transporte aéreo que destinem passagens gratuitas para atletas olímpicos e paralímpicos em formação. De autoria deVeneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), o PL 3.613/2021 segue para análise da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).

O relator na CEsp foi o senador Romário (PL-RJ), que deu parecer favorável, argumentando que oprojeto estimula a participação de atletas olímpicos e paralímpicos nas competições.

— A falta de recursos financeiros é uma marca enfrentada pela grande maioria desses atletas. Os custos envolvidos na preparação esportiva, como equipamentos, treinadores, viagens e competições, são muito elevados, inviabilizando muitas vezes a participação de grandes promessas brasileiras em eventos mundo afora — defendeu Romário, que é presidente da CEsp.