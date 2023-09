CPMI do 8 de Janeiro ouve blogueiro Wellington Macedo

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro vai ouvir nesta quinta-feira (21) o blogueiro Wellington Macedo de Souza. Ele foi condenado por participar da tentativa de explosão de uma bomba próximo ao aeroporto de Brasília, em dezembro do ano passado, e está preso.

Souza foi assessor da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente no governo passado e foi convocado a pedido da presidente da CPMI, senadora Eliziane Gama (PSD-MA), do senador Jorge Kajuru (PSB-GO), e dos deputados Rogério Correia (PT-MG), Duarte Jr. (PSB-MA) e Duda Salabert (PDT-MG).

Os deputados ressaltam que Wellington Macedo é conhecido por divulgar denúncias sem provas na internet, que já resultaram em dezenas de processos de reparação por danos morais.

Já Eliziane Gama acredita que "Wellington trará informações de enorme valia para a condução dos futuros trabalhos na comissão".

O blogueiro será ouvido às 9 horas, no plenário 3 da ala Alexandre Costa, no Senado, às 9 horas.