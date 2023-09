Amin homenageia agrônomo pelos 101 anos e por sua contribuição à agricultura

O senador Esperidião Amin (PP-SC) homenageou o engenheiro agrônomo catarinense Glauco Olinger, que completou 101 anos de vida no último dia 17 de setembro. Em pronunciamento no Plenário, nesta terça-feira (19), o parlamentar parabenizou o aniversariante pela longevidade e por sua contribuição ao setor agrícola. Amin também reconheceu o seu "incansável esforço" em compartilhar conhecimento, citando publicação escrita pelo homenageado.

— Publicou mais um livro aos 101 anos de idade. Aos 100 anos de idade – completando 100 anos –, publicou o livro "Breves Considerações sobre a Água Doce no Planeta Terra", uma advertência, sob a forma de uma cartilha, para jovens [...]. Fez um discurso sobre agricultura e sobre logística, sobre as oportunidades que nós perdemos e podemos recuperar em matéria de logística [...]. Ele nos deu uma aula sobre uma visão de futuro — disse.

Amin enalteceu a trajetória do engenheiro, como na criação da Associação Catarinense de Assistência Técnica aos Pequenos Produtores Rurais (Acaresc), da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri-SC) e na atuação como professor do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). O senador enfatizou a participação de Olinger na transformação do Brasil, de país importador de feijão para um grande exportador de alimentos para o mundo.

— Queria deixar aqui o agradecimento, como catarinense, como brasileiro, a Deus por permitir esse convívio da sociedade catarinense e brasileira com um homem que nos lega uma folha de serviços extraordinária e uma lição quanto à missão que todos nós temos, para fazer ainda melhor, e que ele mesmo acha que pode contribuir para que façamos.