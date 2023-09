Câmara cria comissão especial sobre catástrofes climáticas

Marcos Pereira preside a sessão do Plenário desta terça-feira - (Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

O presidente em exercício da Câmara dos Deputados, deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP), anunciou nesta terça-feira (19) a criação de uma comissão especial sobre catástrofes climáticas. Os deputados vão estudar mecanismos de prevenção e de auxílio aos atingidos por desastres e calamidades naturais que vêm ocorrendo no Brasil e propor novas leis para melhorar o sistema de cuidados e de resposta aos eventos.

A comissão será integrada por 34 deputados titulares e igual número de suplentes. Os líderes partidários deverão indicar os nomes dos que vão participar do grupo para que a comissão seja instalada.

A nova comissão é criada logo após o ciclone extratropical que vitimou cerca de 50 pessoas no Rio Grande do Sul e na semana em que as regiões Centro-Oeste e Sudeste devem registrar recordes de temperatura em razão de uma bolha de calor.