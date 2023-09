CPI das Pirâmides Financeiras debate preços de passagens com representantes de empresas aéreas

123milhas praticava preços abaixo do mercado - (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

A CPI das Pirâmides Financeiras promove audiência pública nesta terça-feira (19), às 14h30, no plenário 9, com representantes das companhias aéreas.

Autor do pedido para realização do debate, o deputado Caio Vianna (PSD-RJ) quer mais informações sobre o funcionamento do setor e a política de preços das passagens aéreas.

O deputado quer aprofundar a investigação sobre a suspenção dos pacotes da 123milhas. "Tendo em vista que os pacotes, antes da suspensão repentina, eram comercializados a preços consideravelmente abaixo do mercado, é imprescindível compreender a dinâmica do setor para avaliar a viabilidade desses valores".

