CPI da Manipulação no Futebol ouve representantes de empresas de apostas

A CPI também vai ouvir o depoimento de sócios de empresas acusadas de monopólio em contratos com a CBF - (Foto: Divulgação/CBF)

A CPI sobre a manipulação de resultados em partidas de futebol faz audiência pública com o jogador Luiz Henrique e com representantes de empresas de apostas nesta terça-feira (19), às 14 horas, no plenário 10.

O pedido para realização do debate foi apresentado pelos deputados Luciano Vieira (PL-RJ), Nely Aquino (PODE-MG), Kiko Celeguim (PT-SP) e Felipe Carreras (PSB-PE).

Nely Aquino quer esclarecer se essas empresas "estão cumprindo as leis de apostas esportivas, contribuindo para não haver prática criminosa na movimentação financeira de pagamentos".

Kiko Celeguim cita "suspeitas de que aplicativos de apostas em jogos de futebol e de jogos de azar incorram em condutas delituosas".

Na mesma reunião também haverá a tomada de depoimentos de sócios de empresas acusadas de monopólio em contratos com a CBF e a Conmebol. O deputado Marcelo Álvaro Antônio (PL-MG) sugeriu ouvir testemunhas sobre as denúncias.

