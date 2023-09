Impacto das redes sociais na saúde mental de crianças e adolescentes é tema de audiência

Rosângela Moro é a autora do requerimento para a realização da audiência - (Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados vai realizar audiência pública na quinta-feira (21) para debater o impacto das redes sociais na autoestima e saúde mental de crianças e adolescentes.

A autora do requerimento para a realização do debate é a deputada Rosângela Moro (União-SP). Ela cita estudos que demonstram o desenvolvimento de transtornos físicos e mentais em pessoas usuárias de plataformas digitais motivados pelo compartilhamento "desenfreado de fotografias de rosto e corpo editadas que buscam estabelecer padrões estéticos inalcançáveis".

Entre esses transtornos, ela cita dismórfico corporal (preocupação extrema com a aparência), anorexia, bulimia e depressão. "Além disso, entre os profissionais especializados em saúde mental, 96% preocupam-se com o aumento de autoflagelação e suicídio entre os jovens devido à exposição às redes sociais e 94% com o aumento da ansiedade e da depressão entre eles", acrescentou.

Confira a pauta e a lista de convidados da reunião.

A audiência está marcada para as 10 horas, no plenário 7.