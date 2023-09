Comissão vai debater situação de mulheres e meninas negras em sistema educacional

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados vai realizar audiência pública na quinta-feira (21) para debater a educação de meninas e mulheres negras. Foram convidadas para o evento as ministras da Igualdade Racial, Anielle Franco; das Mulheres, Cida Gonçalves; e da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.

O requerimento para a realização da audiência foi apresentado pelas deputadas Dandara (PT-MG) e Professora Luciene Cavalcante (Psol-SP). Elas argumentam que diversos indicadores educacionais brasileiros apontam para um quadro de enorme desigualdade entre pessoas brancas e negras e, notadamente, entre mulheres e homens.

"Lamentavelmente, as meninas e mulheres negras ainda são objeto de diversos tipos de estereótipos e preconceitos que, se não se iniciam no ambiente escolar, podem contar com o reforço dele para sua disseminação", destacou Dandara em sua justificativa.

Para ela, é "evidente" que a "qualificação dos profissionais do ensino deve ser feita com um olhar especial sobre essa questão, permitindo melhores formas de enfrentamento a essa chaga e o pleno desenvolvimento educacional dos estudantes".

Confira a lista de convidados e a pauta da reunião.

A audiência está marcada para as 9 horas no plenário 10.