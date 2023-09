Comissões vão debater a primeira infância de crianças com deficiência

As comissões de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados vão discutir na quarta-feira (20) o desenvolvimento na primeira infância, que vai do nascimento da pessoa aos seis anos de idade, sob o enfoque das pessoas com deficiências.

A reunião foi solicitada pela deputada Erika Kokay (PT-DF) e pelos deputados Márcio Honaiser (PDT-MA) e Zé Silva (Solidariedade-MG). Em seu requerimento, Kokay destaca que a primeira infância é um período essencial para a formação do indivíduo, com impactos duradouros em seu bem-estar físico, emocional, cognitivo e social.

"Para as crianças com deficiência, esses primeiros anos podem ser ainda mais determinantes para o seu futuro, uma vez que fatores como estimulação adequada, acesso a serviços especializados e inclusão em ambientes educacionais e sociais podem fazer toda a diferença em seu desenvolvimento", disse Erika.

Ela espera que a audiência pública promova o compartilhamento de conhecimentos e experiências entre especialistas, profissionais da saúde, educação, familiares e representantes da sociedade civil. "A troca de informações irá contribuir para a identificação de boas práticas, desafios enfrentados e lacunas a serem preenchidas nas políticas públicas voltadas para a primeira infância das pessoas com deficiência", acrescentou.

A audiência está marcada para as 16 horas, no plenário 3, e poderá ser acompanhada ao vivo pelo canal da Câmara dos Deputados.