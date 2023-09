Câmara comemora Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência na próxima quinta

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados promove, na próxima quinta-feira (21), evento para celebrar o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, comemorado em 21 de setembro.

O ato foi proposto pelo deputado Márcio Jerry (PCdoB-MA), presidente da comissão, e pela deputada Erika Kokay (PT-DF). "Essa data representa uma oportunidade única para ampliar o debate sobre os desafios enfrentados por esse segmento da população", dizem os parlamentares no requerimento em que pedem a realização da audiência.

"Ao celebrar suas conquistas, visamos conscientizar a sociedade sobre as questões que envolvem essa parcela da população, destacando suas necessidades e demandas específicas, ressaltando a importância de políticas públicas inclusivas e do fortalecimento do arcabouço legal de proteção aos seus direitos", ressaltam.

O evento está marcado para as 9 horas, no Salão Nobre.

Confira a programação completa do evento.