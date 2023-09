Comissão debate marco temporal da ocupação de terras indígenas e seus impactos nos biomas brasileiros

A Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara dos Deputados discute na próxima terça-feira (19) o projeto do marco temporal para demarcação de terras indígenas e seus impactos nos biomas brasileiros. O debate atende a requerimento da deputada Célia Xakriabá (Psol-MG).

O Projeto de Lei 490/07 restringe a demarcação de terras indígenas àquelas já ocupadas por esses povos em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição federal. O texto foi aprovado pela Câmara em maio e agora está em análise no Senado.

A tese do marco temporal também está sendo analisada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O julgamento sobre o tema já foi adiado várias vezes.

"As mulheres indígenas em especial, protetoras dos biomas brasileiros veem com particular preocupação a tramitação desse projeto e as possíveis consequências para a Mãe Terra caso um dia chegue a se tornar lei de fato", diz Célia Xakriabá.

"É de suma importância debater a tese do marco temporal, o projeto, os efeitos práticos e os impactos à sociobiodiversidade do País, principalmente os efeitos sobre quem está dentro dos territórios, defendendo, muitas vezes com a própria vida, o meio ambiente", ressalta a deputada.

A audiência pública está marcada para as 15 horas, no plenário 12.