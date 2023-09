Plenário começa análise de projeto de compensação aos estados por redução do ICMS; acompanhe

A Câmara dos Deputados começa a analisar agora o Projeto de Lei Complementar (PLP) 136/23, do Poder Executivo, que prevê a compensação, do governo federal a estados e Distrito Federal, no total de R$ 27 bilhões pela redução do ICMS incidente sobre combustíveis, vigente de junho a dezembro de 2022.

O projeto é resultado de um acordo entre a União e os estados após vários deles obterem liminares no Supremo Tribunal Federal (STF) determinando o pagamento de compensações maiores que as previstas na Lei Complementar 194/22, que considerou os combustíveis, o gás natural, a energia elétrica, as comunicações e o transporte coletivo como bens e serviços essenciais, proibindo a aplicação de alíquotas superiores à alíquota padrão do ICMS (17% ou 18%). Esse acordo se refere somente às perdas do ICMS na venda de combustíveis e resultou em repasses de 2023 a 2025.

Segundo substitutivo preliminar do relator, deputado Zeca Dirceu, haverá uma antecipação das parcelas de 2024 e uma compensação da queda de repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) no comparado de 2023 a 2022.

Incidência monofásica

Faz parte do acordo também a revogação de trechos da lei complementar que impõem travas às alíquotas do ICMS sobre combustíveis. Na Lei Complementar 192/22, que regulamentou a incidência monofásica nos combustíveis, o projeto retira a obrigatoriedade de as alíquotas serem cobradas por unidade de medida (m³ por exemplo).

