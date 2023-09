Comissão de Saúde discute tratamentos para disfunções renais na próxima quarta

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados discute na próxima quarta-feira (20) as terapias renais substitutivas, tratamentos que suprem as funções dos rins em em pacientes que têm falência renal aguda ou crônica. Essas técnicas compreendem a diálise, hemodiálise, hemodiafiltração e transplante.

O evento é parte da série de reuniões “Diálogos com Saúde”, proposto pela deputada Silvia Cristina (PL-RO) com o propósito de discutir as duas maiores causas mortis no País, que são as doenças cardiovasculares e o câncer. A disfunção renal pode ser uma das consequências dos tratamentos contra o câncer.

A audiência será realizada a partir das 8 horas no plenário 7 e tem apoio das frentes parlamentares da Luta contra o Câncer; do Combate às Doenças Cardiovasculares; e dos Equipamentos e Dispositivos Médicos.

Os "Diálogos com Saúde" são realizados sempre às quartas-feiras, com a participação da sociedade médica especializada, médicos especialistas, profissionais da área, entidades representativas e poder público.