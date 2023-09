Cancelado debate sobre o papel do jornalismo digital no acesso à informação

A Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados cancelou a reunião que faria nesta quarta-feira (13) sobre o papel do jornalismo digital no acesso à informação. De acordo com o deputado Jadyel Alencar (PV-PI), que havia solicitado o debate, a pesquisa Atlas da Notícia atestou a importância do jornalismo digital para a cobertura local.

O estudo, realizado pelo Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo e Volt Data Lab, mostrou que o veículo jornalístico digital superou o rádio na presença em municípios brasileiros – 34% contra 33,5%. Ainda segundo a pesquisa, o número de desertos de notícia no Brasil caiu 9,5% em relação ao levantamento anterior: hoje, 47% dos municípios brasileiros (2.602) contam com pelo menos um veículo de jornalismo.

"O jornalismo digital é uma importante ferramenta para a garantia do acesso à informação da população, mas, apesar do considerável aumento da presença de veículos digitais, o campo tem especificidades e desafios, como a necessidade da democratização do acesso à internet no País e as dificuldades em torno da sustentabilidade financeira dos empreendimentos", afirma Jadyel Alencar.

O debate ainda não foi remarcado.