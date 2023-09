Comissão debate dificuldades no fornecimento de energia elétrica no Amapá

Desde 2021, a iniciativa privada controla o fornecimento de luz elétrica no Amapá - (Foto: raltinata)

A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta quarta-feira (13) para discutir dificuldades no fornecimento de energia elétrica no Amapá. O estado tem sofrido com apagões nos últimos anos.

O debate é uma iniciativa do deputado Acácio Favacho (MDB-AP). Ele quer explicações para o reajuste anual na tarifa de energia elétrica dos consumidores do Amapá, aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) em dezembro de 2022, atingindo uma média de aumento de 33,29% na baixa tensão e de 44,87% na alta tensão.

O parlamentar também deseja obter "esclarecimentos a respeito de cortes repentinos, quedas e oscilações no fornecimento de energia, bem como obras sem cronograma definido, demora no atendimento e descaso com os consumidores".

Confira a lista de convidados da audiência

A reunião será realizada no plenário 9, às 9 horas.

Desestatização

Desde 2021, o controle da Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA) pertence à holding Equatorial Energia, que venceu o leilão de desestatização da concessionária. O contrato é de 30 anos.