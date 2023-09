CCJ aprova projeto que declara Santa Gertrudes (SP) Capital da Cerâmica de Pisos e Revestimentos

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 5325/16, que declara a cidade de Santa Gertrudes (SP) Capital Nacional da Cerâmica de Pisos e Revestimentos.

O texto recebeu parecer pela constitucionalidade, com ajustes técnicos, do deputado Capitão Augusto (PL-SP).

Segundo justifica o autor da proposta, ex-deputado Ricardo Izar (SP), o Polo Cerâmico de Santa Gertrudes é o segundo maior das Américas. “Lá pelos anos 20 e 30 do século passado, os moradores da região notaram a boa qualidade da argila existente no subsolo, que além do mais era fácil de extrair. Assim surgiram as primeiras cerâmicas, para a redução de telhas e tijolos. Depois vieram os pisos”, narrou.

A proposta é analisada em caráter conclusivo e poderá seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo Plenário.