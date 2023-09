Ampliação da cobertura vacinal ainda é desafio, diz ministra da Saúde

Para marcar os 50 anos do Programa Nacional de Imunizações (PNI), a Frente Parlamentar em Defesa da Vacina realizou uma solenidade nesta terça-feira (12) na Câmara dos Deputados.

O evento contou com a participação da ministra da saúde, Nísia Trindade, que destacou que o aumento da cobertura vacinal tem que ser um esforço conjunto entre os poderes Legislativo e Executivo e toda a sociedade.

“O movimento nacional pela vacinação não tem dona, não tem dono. Não é do Ministério da Saúde, é da sociedade! Entre as resoluções da 17ª Conferência Nacional de Saúde está o aumento da cobertura vacinal no Brasil e a importância dessa atuação conjunta de governo federal, estados e de municípios para que atinjamos esse objetivo”, disse a ministra.

De acordo com o Observatório da Atenção Primária à Saúde, de 2001 a 2015, a média nacional de cobertura vacinal se manteve sempre acima dos 70%, mas, em 2016, diminuiu para 59,9% e vem caindo desde 2019, atingindo os 52,1% em 2021.

Mas a ministra da Saúde já vê resultados da implantação do Movimento Nacional pela Vacinação no início do ano. Ela informou que os primeiros dados coletados pela secretaria de Saúde Digital mostram que a cobertura de vacinação contra HPV aumentou em 80% do ano passado para cá e a de meningite teve um aumento de 100%.

Campanhas de vacinação

O presidente da frente parlamentar, deputado Dorinaldo Malafaia (PDT-AP), afirmou que as campanhas de vacinação e de conscientização da população precisam ser intensificadas para que as vacinas possam continuar protegendo vidas.

“Não é possível que o Parlamento não se engaje nesse processo de retomada da cobertura vacinal. Lamentavelmente nós temos queda na vacinação porque infelizmente, na pandemia de Covid, houve um movimento antivacina que ainda está dificultando que as pessoas sejam protegidas.”

O médico Dráuzio Varela e o youtuber Felipe Neto, embaixadores do movimento pela vacinação, participaram virtualmente da solenidade que contou ainda com a vacinação das pessoas presentes que quisessem completar seus cartões de vacinação.