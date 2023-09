CPI vai ouvir empresários do setor de apostas esportivas

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara dos Deputados que apura a manipulação de resultados no futebol vai ouvir, nesta terça-feira (12), empresários do ramo de apostas esportivas.

A reunião foi motivada por requerimentos apresentados pela deputada Nely Aquino (PODE-MG) e pelos deputados Luciano Vieira (PL-RJ), Kiko Celeguim (PT-SP) e Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ). Entre as justificativas apresentadas, os parlamentares querem abordar as causas de reclamações feitas por consumidores que teriam sofrido problema com o pagamento de apostas por parte dessas empresas, e os contratos de publicidade que elas mantêm com os clubes de futebol.

Confira a lista de convidados para a reunião.

A audiência está marcada para as 14 horas no plenário 10.