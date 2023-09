Congresso recebe projeção em apoio à 3ª Marcha das Mulheres Indígenas

Projeção de luzes no Congresso Nacional - (Foto: Pierre Triboli/Câmara dos Deputados)

O Congresso Nacional recebeu, na noite desta segunda-feira (11), projeção especial em apoio à 3ª Marcha das Mulheres Indígenas: Mulheres Biomas em Defesa da Biodiversidade pelas Raízes Ancestrais, evento que ocorre em Brasília de 11 a 13 de setembro.

A iniciativa, organizada pela Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade (Anmiga) e pelas Mulheres Biomas do Brasil, reúne lideranças femininas indígenas com o propósito de fortalecer suas ações e abordar os desafios enfrentados pela política indígena no Brasil.

No Plenário da Câmara dos Deputados, foi realizada sessão solene nesta segunda-feira em homenagem à marcha. A programação do evento também inclui lançamento de livros, grupos de trabalho e apresentações culturais.