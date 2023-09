Comissão debate impactos da violência doméstica e familiar no Poder Judiciário

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados promove audiência pública na quarta-feira (13) sobre violência doméstica e familiar e seus impactos no Poder Judiciário.

O pedido para realização do debate foi apresentado pela deputada Delegada Ione (Avante-MG). Ela quer ouvir representantes do Poder Judiciário sobre as ações de enfrentamento da violência contra as mulheres, bem como da violência familiar, "visando aprimoramento da legislação pertinente ao tema".

A reunião ocorre às 16 horas, no plenário 14. Confira a relação de convidados.