Comissão debate a importância da expansão das hidrelétricas

Setor hidrelétrico é a principal matriz energética no Brasil - (Foto: Alexandre Marchetti/Itaipu)

A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputado debate nesta quarta-feira (13) a importância da expansão das hidrelétricas e a inclusão de novos reservatórios na matriz, dentro do contexto da transição energética, descarbonizacão e redução de tarifa ao consumidor e segurança do sistema elétrico nacional.

O debate atende a sugestão do deputado Geraldo Mendes (União-PR). Ele destaca que o Brasil é um dos países com a matriz elétrica e energética mais renovável do mundo, mas tem a segunda tarifa mais cara.

O parlamentar acrescenta que o setor elétrico passa por mudanças, sendo o hidrogênio apontado como a grande novidade que trará oportunidades ao Brasil.

"Mas as hidrelétricas são atualmente a grande bateria natural de todo o sistema elétrico", afirma.

Segundo Geraldo Mendes, uma questão preocupante é o movimento de demonização ambiental que as hidrelétricas passam no Brasil.

"É importante a presença dos órgãos governamentais do Executivo que fazem o planejamento indicarem novas possibilidades de hidrelétricas. E, já que não há previsão de grandes usinas no momento, é importante que órgãos ambientais estaduais, que emitem licenças para as hidrelétricas de pequeno porte, expliquem por que uma licença ambiental leva de 5 a 12 anos de espera para esse segmento de energia.

O debate será realizado às 10 horas, no plenário 14.