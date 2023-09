Comissão de Meio Ambiente debate plano de controle do desmatamento no Cerrado

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta quarta-feira (13) para discutir o lançamento da consulta pública do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas no Bioma Cerrado (PPCerrado). O evento marca a comemoração do Dia Nacional do Cerrado (11 de setembro).

O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil e da América do Sul. Além da rica biodiversidade, abriga as nascentes das três maiores bacias hidrográficas do continente: as dos rios Amazonas, São Francisco e da Prata.

O presidente da comissão, deputado José Priante (MDB-PA), que pediu a realização do debate, destaca que, embora extenso e com grande biodiversidade, o bioma precisa de atenção quanto à importância de sua conservação, pois possui elevado número de espécies endêmicas com alto grau de ameaça, além de ser considerado por especialistas o berço das águas do País.

"A devastação, a perda da biodiversidade e as atividades agropecuárias conflitam com a conservação e equilíbrio ambientais. Nos últimos 34 anos, o Cerrado perdeu 21,3% de sua cobertura vegetal, equivalendo a 840.242 hectares por ano", alerta o deputado.

"O agronegócio cresceu bastante na região, o que trouxe receio quanto à degradação do bioma. O intenso desmatamento, em si, ocasiona a extinção direta de espécies, vulnerabiliza o bioma quanto aos incêndios florestais, gera a fragmentação de habitats, provoca assoreamento das áreas das bacias hidrográficas, além de contribuir para a emissão de CO2 e as mudanças climáticas", afirma.

Confira a pauta e alista de convidados da audiência

O debate está marcado para as 10 horas, no plenário 2.