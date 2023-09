Comissão promove debate sobre a situação dos quilombolas no Brasil

Pela primeira vez, um censo realizado no Brasil trouxe dados sobre a população quilombola - (Foto: Divulgação/Ministério de Minas e Energia)

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados promove nesta quarta-feira (13) debate sobre a situação dos quilombolas no Brasil. Serão realizadas três mesas-redondas abordando os seguintes temas:

Censo 2022 do IBGE - Populações Quilombolas

propostas de políticas públicas e defesa dos direitos das mulheres quilombolas do Brasil

políticas de combate ao racismo e o respeito e a efetividade dos direitos das comunidades quilombolas.

Confira a programação e os convidados

A deputada Reginete Bispo (PT-RS), uma das autoras do pedido para a realização do debate, destaca que o Censo de 2022 mostrou que Brasil tem 1,32 milhão de quilombolas, residentes em 1.696 municípios. Essa foi a primeira vez que o estudo do IBGE fez esse recorte populacional.

"Nosso debate tem como objetivo refletir sobre a importância da produção de dados oficiais pelo Brasil e os desafios de pensar políticas públicas para a população quilombola, compreendendo sua diversidade territorial e os desafios do debate sobre o acesso à terra", afirmou Reginete Bispo.

Para a deputada Luizianne Lins (PT-CE), que também sugeriu o debate, a luta quilombola existe e resiste a partir da fundamental participação feminina e, por isso, "é necessário fortalecer o enfrentamento à violência contra as mulheres quilombolas, à desigualdade racial, social, de gênero, geração e etnia, e a defesa de seus territórios".

O debate será realizado às 14h30, no plenário 9.