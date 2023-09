Comissão debate implantação de polo tecnológico binacional no sul do País

A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta terça-feira (12) para discutir a viabilidade e as medidas necessárias para a implantação de um polo tecnológico binacional na fronteira entre Sant'Ana do Livramento, no Rio Grande do Sul, e Rivera, no Uruguai.

O debate atende a requerimento do deputado Heitor Schuch (PSB-RS). "Já existem projetos neste sentido sendo desenvolvidos no lado uruguaio da fronteira, que podem se somar a investimentos brasileiros em Sant'Ana do Livramento e fortalecer o desenvolvimento econômico, a inovação e a neoindustrialização em toda esta região da fronteira", diz o deputado.

"Rivera mantém um espaço de discussão denominado Área B, em que participam universidades, escolas técnicas, representantes do Legislativo e Executivo de Rivera e Sant'Ana do Livramento, e também já aprovou legislação nacional para a implantação do polo binacional tecnológico no lado uruguaio", informa Schuch.

"Portanto, a presente audiência pública pretende oportunizar a apresentação de diagnósticos, projetos e estratégias para viabilizar este importante polo tecnológico para a geração de emprego, qualidade de vida e oportunidades a toda a população local", conclui.

Confira a pauta e a lista completa de convidados para o debate

A audiência está marcada para as 15h30, no plenário 5.