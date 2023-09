Comissão discute preparação brasileira na ginástica e no wrestling para Paris 2024

Arthur Zanetti foi ouro nas argolas em Londres (2012) e prata no Rio (2016) - (Foto: Ricardo Bufolin/Confederação Brasileira de Ginástica)

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados promove nesta quarta-feira (13) mais uma audiência pública para discutir os preparativos da delegação brasileira para os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

Desta vez, serão ouvidos representantes das confederações brasileiras de Ginástica; e de Wrestling (modalidade antes conhecida como luta olímpica).

Confira a lista completa de convidados

O debate atende a requerimento dos deputados Luiz Lima (PL-RJ), Maurício do Vôlei (PL-MG) e Delegado da Cunha (PP-SP). Eles ressaltam que a competição, a ser realizada entre 26 de julho e 11 de agosto do ano que vem, é uma nova oportunidade para verificar em que patamar o País está no cenário esportivo mundial.

Eles destacam a importância de a comissão estar atenta aos preparativos da delegação nacional. "Uma vez que há recursos públicos das loterias investidos nas diversas entidades que integram o sistema olímpico brasileiro, propomos esse debate com a participação de representantes de confederações", afirmam os parlamentares.

A reunião será realizada no plenário 4, às 15 horas.