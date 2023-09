Comissão vai debater proteção ao Cerrado e à Caatinga

A Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais vai realizar na terça-feira (12) audiência pública sobre o tema "Cerrado e Caatinga entre os bens do patrimônio nacional".

A autora do requerimento para a realização da reunião é a deputada Célia Xakriabá (Psol-MG). Segundo ela, os dois biomas sofrem com o desmatamento motivado, em parte, pela falta de políticas públicas de proteção. "Esse desmatamento vem comprometendo a sobrevivência não apenas de aspectos culturais que constituem nossa identidade, mas também as reservas de água dos aquíferos do Cerrado e o estoque subterrâneo e superficial da Caatinga", destacou.

A deputada acrescenta que essa situação afeta não apenas as zonas rurais, mas também as grandes cidades dentro e fora dessas regiões. "No momento em que o Brasil propõe metas ousadas para enfrentamento da emergência climática, é um contrassenso a ausência do Cerrado e Caatinga no rol das regiões ecológicas tidas como patrimônio nacional", concluiu.

Confira a pauta e a lista de convidados para a audiência

A audiência está marcada para as 15 horas no plenário 12.