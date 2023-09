Comissão debate capacitação de acompanhantes para pessoas com autismo em escolas

Quebra-cabeça colorido é um do símbolos do autismo - (Foto: GettyImages)

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados debate nesta terça-feira (12) a capacitação dos acompanhantes terapêuticos de crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em creches e escolas. A audiência pública é promovida pela subcomissão especial criada para discutir e propor medidas destinadas a incluir pessoas com TEA.

Segunda a deputada Alessandra Haber (MDB-PA), que preside a subcomissão, levantamento feito em julho deste ano mostrou que há 154 projetos de lei em tramitação na Câmara que têm o Transtorno de Espectro Autista como tema principal.

"É de fundamental importância trazer subsídios para esta discussão, não apenas para propor medidas ainda não contempladas, mas também acelerar a tramitação desses projetos de lei para que mais rapidamente se transformem em medidas efetivas para essas pessoas", destacou Alessandra Haber.

O debate será realizado às 17 horas, no plenário 11.