Comissão debate uso e inovações de tecnologias assistivas

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados debate, nesta terça-feira (12), o uso e inovações de tecnologias assistivas. Tecnologias assistivas são recursos e serviços que contribuem para aumentar a autonomia de pessoas com deficiências, incapacidades ou limitações e, com isso, possibilitar uma maior inclusão e participação delas na vida social.

O objetivo é oferecer ferramentas que facilitem a realização de atividades que, muitas vezes, não podem ser executadas de forma autônoma pela pessoa que tem alguma deficiência. Entre os exemplos de tecnologia assistiva estão leitores de tela e ampliadores de imagem, bengalas eletrônicas e pernas robóticas.

Para o deputado Márcio Jerry (PCdoB-MA), que pediu a realização do debate, é papel da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência ter acesso às novas tecnologias e debater essas inovações e sua eficiência.

O debate será realizado às 13 horas, o plenário 13.