Comissão realiza debate sobre taxa de aprovação no Revalida

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta terça-feira (12) para discutir a baixa taxa de aprovação do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida) em 2022.

Segundo o deputado Evair Vieira de Melo (PP-ES), que solicitou o debate, a taxa de aprovação no Revalida feito no segundo semestre de 2022 foi de apenas 3,75%, a menor em toda a história do exame, que começou a ser aplicado em 2011. "Cerca de 96% dos candidatos que fizeram as provas foram reprovados na primeira ou na segunda etapa e, com isso, não conseguiram revalidar os diplomas", afirma.

O Revalida é um exame aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) com o objetivo de validar diplomas de médicos que se formaram no exterior e querem atuar no Brasil.

"Muitos médicos brasileiros formados no exterior que fizeram o Revalida recentemente alegam inconsistências no conteúdo das provas, aumento indevido na nota de corte e falta de coerência na correção", afirma Melo. "Sem a aprovação no Revalida, brasileiros ou estrangeiros formados em medicina em outros países não podem solicitar o registro nos conselhos de medicina do Brasil", acrescenta o deputado.

De acordo com Vieira de Melo, muitos candidatos afirmam que as provas são "feitas para reprovar" e apontam um possível "boicote" aos formados no exterior. O parlamentar informa ainda que muitos candidatos tiveram recursos negados pelo órgão e acionaram a Justiça para tentar reverter o resultado.

