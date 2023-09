Comissão do Esporte vai discutir regulamentação de apostas no futebol

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados vai debater a nova regulamentação das apostas esportivas no futebol em audiência pública nesta terça-feira (12).

"O mercado brasileiro de apostas esportivas tem tomado grande parte do noticiário brasileiro por ser o ponto central de uma investigação de manipulação de resultados que mexe com o esporte mais popular e mais amado do nosso país, que é o futebol", disse o deputado Mauricio do Vôlei (PL-MG), autor do requerimento. Ele destacou ainda que há a perspectiva de o governo federal encaminhar ao Congresso Nacional uma medida provisória para regulamentar o assunto no Brasil.

A manipulação de partidas de futebol provocada por essas apostas também é o foco de uma CPI na Câmara dos Deputados.

Confira a pauta da audiência e a lista de convidados.

A audiência está marcada para as 10 horas no plenário 4.