O Palácio do Congresso Nacional recebe até sábado (9), das 18h às 23h, projeções de frases e imagens alusivas à Semana da Pátria. As projeções incluem a bandeira do Brasil e o slogan "Democracia, Soberania e União", escolhido pelo governo federal para as comemorações do Dia da Independência deste ano.